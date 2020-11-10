Захарова: РФ ждет результатов расследования инцидента со сбитым Ми-24 в небе над Арменией

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Разговор о причинах инцидента со сбитым в небе над Арменией российским вертолетом Ми-24 можно будет вести только после оперативного расследования. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радиостанции "Эхо Москвы" .

"Мы обратили внимание на то, что необходимо оперативное расследование. Когда <...> расследование будет завершено, можно будет говорить о том, каким образом это имело место и что послужило причиной", - сказала она.

Захарова добавила, что ранее сделанные МИД РФ заявления по этой теме были реакцией на то, что азербайджанская сторона признала свою причастность к произошедшему. "Остальное - это вопрос расследования", - указала дипломат.