НАК сообщил о 15 предотвращенных в этом году терактах на Северном Кавказе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Спецслужбы совместно с силовыми структурами предотвратили в этом году на Северном Кавказе 15 террористических преступлений, не допустив ни одного теракта. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Информационном центре Национального антитеррористического комитета по итогам заседания Федерального оперативного штаба под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова.

"Бортников проинформировал, что в результате скоординированных действий сил правопорядка с начала 2020 года на Северном Кавказе не допущено совершения терактов, на стадии приготовления предотвращено 15 преступлений террористической направленности. Нейтрализовано 35 и задержано 53 бандита, ликвидировано 23 ячейки международных террористических организаций", - сообщили в НАК.

Кроме того, обнаружено и уничтожено более 130 схронов и тайников с оружием. "Принятые меры позволили сохранить тенденцию к стабилизации оперативной обстановки в регионе", - подчеркнули в НАК.

На заседании Федерального оперативного штаба, которое проходило в формате видеоконференции, рассматривались вопросы борьбы с терроризмом в Северо-Кавказском федеральном округе. Его участники определили комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности органов государственной власти, сил правопорядка и оперативных штабов в данной сфере.