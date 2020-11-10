Песков назвал победой народов Азербайджана и Армении прекращение военных действий

"Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война", - сказал Песков, комментируя высказывания главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, поздравившего Азербайджан с победой на фронте и за столом переговоров.

Представитель Кремля отметил, что "для того, чтобы война остановилась и чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы". "Они будут обеспечивать отсутствие продолжения военных действий. Какие-то иные размышления и поздравления, наверное, допустимы для политологов, но исходить нужно прежде всего из того, что остановилось кровопролитие", - подчеркнул он, напомнив об огромном количестве человеческих жертв с обеих сторон.

Песков также подчеркнул важность пункта заявления, посвященного возвращению внутренне перемещенных лиц и беженцев, которые смогут вернуться на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. "Будет производиться обмен военнопленными, заложниками, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Именно этот гуманитарный аспект и остановка кровопролития, наверное, это самый главный итог", - подчеркнул Песков.

Говоря о политическом статусе Карабаха, Песков заметил, что об этом в документе не говорится. "В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего соответствующей резолюции Совета безопасности ООН и иных документов", - заключил он.

Реакция Армении

Кремль надеется, что суть договоренностей по Нагорному Карабаху будет должным образом воспринята в Армении.

В беседе с журналистами Песков признался, что в Москве "не хотели бы оценивать" выступления, происходящие в Армении после достижения договоренностей по Нагорному Карабаху.

"Мы знаем, что премьер-министр [Никол] Пашинян прикладывает изрядные усилия для того, чтобы объяснить суть этих договоренностей и смысл этих договоренностей. Мы надеемся, что эти объяснения будут должным образом восприняты", - подчеркнул представитель Кремля.

После обнародования информации о подписании соглашения по Карабаху жители Еревана со всех концов города двинулись на площадь Республики, часть протестующих против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе ворвалась в здание правительства, а позже - и в здание парламента.

Пашинян заявил, что планирует организовать в столице Армении митинг своих сторонников.

Продление мер по Карабаху

Согласованные меры по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе могут быть продлены и после истечения первых пяти лет при согласии сторон, сообщил Песков.

"Комплекс согласованных мер рассчитан на достаточно продолжительную перспективу, на пятилетние сроки, которые могут продлеваться, если одна из сторон не заявит заблаговременно об обратном", - сказал Песков.

По оценке Пескова, "это серьезный документ, рассчитанный на перспективу, который преследует в первую очередь цели гарантированного прекращения каких-либо боевых столкновений, возвращения людей на места своего проживания, гарантирует их безопасность".

При этом представитель Кремля уточнил, что США и Франция не участвовали в создании соглашения по прекращению войны в Нагорном Карабахе. "Это трехстороннее заявление", - подчеркнул он.

Центр мониторинга

Создание на территории Азербайджана центра мониторинга условий прекращения огня в Нагорном Карабахе является предметом отдельной договоренности, сообщил Песков.

"Действительно, шла речь о создании на азербайджанской территории центра мониторинга условий прекращения огня. Это в Азербайджане. Этот нюанс размещения этого центра мониторинга совместного уже является предметом отдельной договоренности", - сказал Песков.

"Это не Карабах", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства. Таким образом он ответил на вопрос, какая именно территория упоминается в связи с возможным созданием центра мониторинга условий прекращения огня в Нагорном Карабахе - Азербайджана или, в том числе, территория Нагорного Карабаха, контролируемая азербайджанскими силами.

Песков подчеркнул, что присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не предусмотрено. "Об этом нет ни одного слова в тексте заявления, которое было опубликовано. Об этом не договаривались три стороны и пребывание турецких солдат в Карабахе не было согласовано", - сказал он.

Согласие СФ

Песков обещал дать дополнительные разъяснения по поводу необходимости согласия Совета Федерации для направления российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

"Мне нужно уточнить порядок регламентации, мы это разъясним дополнительно", - сказал представитель Кремля журналистам в вторник.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил ТАСС, что согласие Совета Федерации для оперативного направления российских миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе президенту РФ не требуется.