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Путин начнет в Сочи традиционную серию оборонных совещаний

Первое будет посвящено развитию ядерной триады

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начнет во вторник в Сочи серию традиционных совещаний по оборонным вопросам, первой темой станет развитие ядерной триады. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин начнет традиционную серию совещаний с министерством обороны, федеральными ведомствами и предприятиями ОПК", - сказал представитель Кремля, отметив, что это уже 15-я серия подобных совещаний в Сочи.

Как уточнил Песков, первое совещание "будет посвящено вопросам развития ядерной триады".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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