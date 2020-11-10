Путин начнет в Сочи традиционную серию оборонных совещаний

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин начнет во вторник в Сочи серию традиционных совещаний по оборонным вопросам, первой темой станет развитие ядерной триады. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин начнет традиционную серию совещаний с министерством обороны, федеральными ведомствами и предприятиями ОПК", - сказал представитель Кремля, отметив, что это уже 15-я серия подобных совещаний в Сочи.

Как уточнил Песков, первое совещание "будет посвящено вопросам развития ядерной триады".