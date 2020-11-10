Путин: Россия будет продолжать способствовать национальному примирению в Афганистане

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит всемерно способствовать национальному примирению в Афганистане.

"Намерены и далее всемерно способствовать национальному примирению в Афганистане, в том числе задействовать возможности Московского формата консультаций, в котором представлены страны - соседи Афганистана, включая, конечно, членов нашей организации, а также США", - подчеркнул российский лидер во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам Путина, ситуация в этой стране продолжает вызывать особую обеспокоенность. Он заметил, что по линии ШОС многое делается, чтобы помочь Афганистану в поиске национального согласия, в построении долгосрочного и прочного мира.

"Создана Контактная группа ШОС - Афганистан, в рамках которой разработана и принята дорожная карта дальнейших действий нашей организации на афганском направлении, - пояснил он. - Все это нацелено на оказание помощи Афганистану в становлении стабильного и безопасного государства, свободного от терроризма и наркопреступности, живущего в мире с соседями". Глава государства напомнил, что в последние годы при поддержке ШОС Россия организовала целую серию встреч, в которых приняли участие представители всех без исключения афганских политических сил.