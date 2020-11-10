Путин: анклавы бандформирований в Сирии остаются источником террористической угрозы

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке продолжает быть опасной, а анклавы бандформирований на территории Сирии остаются источником распространения террористической угрозы. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин, открывая саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, "опасная нестабильность сохраняется на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

"Вооруженное противостояние в Ливии и Йемене, остающиеся на территории Сирии анклавы бандформирований являются источниками распространения террористической угрозы, наркотиков и оружия", - заявил Путин.

Президент России отметил, что отдельного внимания заслуживает проблема перемещения боевиков за пределы "упомянутого региона". "Это еще больше обостряет конфликты", - сказал российский лидер.