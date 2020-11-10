Володин: решение лидеров РФ, Азербайджана и Армении восстановит мир в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе позволит восстановить мир в зоне конфликта. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Решения, принятые нашим президентом, позволят прекратить кровопролитие и сохранить жизни людей, восстановят мир в приграничных с Россией территориях. Нашим военнослужащим-миротворцам предстоит сложная миссия - обеспечение мира в регионе", - цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.