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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Володин: решение лидеров РФ, Азербайджана и Армении восстановит мир в Нагорном Карабахе

По словам спикера Госдумы, также оно "позволит прекратить кровопролитие и сохранить жизни людей"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе позволит восстановить мир в зоне конфликта. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

"Решения, принятые нашим президентом, позволят прекратить кровопролитие и сохранить жизни людей, восстановят мир в приграничных с Россией территориях. Нашим военнослужащим-миротворцам предстоит сложная миссия - обеспечение мира в регионе", - цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВолодин, Вячеслав ВикторовичАзербайджанАрменияРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыПашинян, Никол ВоваевичОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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