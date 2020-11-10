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ШОС

Путин заявил, что работа ШОС должна быть направлена на поддержку ее участниками друг друга

Необходимо объединять усилия, отметил президент России

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что страны Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) будут поддерживать друг друга.

"Если мы будем объединять усилия, то мы можем очень много добиться", - сказал глава российского государства на саммите ШОС во вторник, говоря о совместной работе в инновационных сферах. "У нас глубокие большие традиции и взаимоотношения друг с другом, и для того, чтобы добиваться успеха, нужно поддерживать друг друга", - отметил Путин.

Он согласился с мнением, что сила ШОС в поддержке друг друга. "Надеюсь, что вся наша работа на это будет направлена в будущем", - подчеркнул российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияШанхайская организация сотрудничества
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