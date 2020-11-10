Навальный и Гунько выиграли в ЕСПЧ дело против России

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел во вторник жалобу против России со стороны Алексея Навального и Вадима Гунько. Суд постановил, что Россия обязана выплатить Навальному компенсацию в €8,5 тыс. и Гунько в €7,5 тыс. в качестве компенсации морального ущерба. При этом, как указывается в решении, ЕСПЧ отказал им в компенсации юридических издержек.

Жалоба касалась ареста заявителей 6 мая 2012 года в ходе митинга на Болотной площади с последующим их ночным содержанием под стражей в полицейском участке и их административного осуждения за неповиновение законным распоряжениям полиции.

Оба заявителя были задержаны во время беспорядков, доставлены в полицию, помещены под административный арест и обвинены в неповиновении законным распоряжениям полиции. На следующий день они предстали перед судьей и были признаны виновными. Судья, рассматривавший дело Навального, установил, что он призывал протестующих не покидать место проведения митинга и игнорировать приказы полиции. Решением суда его оштрафовали.

Судья, вынося решение по делу Гунько, установил, что он пытался прорваться через полицейский кордон, вел себя агрессивно, выкрикивал лозунги и пытался помешать движению транспорта. Он был приговорен к 24 часам административного заключения. Оба заявителя безуспешно обжаловали эти решения.

Оба заявителя жаловались в ЕСПЧ на нарушение их прав, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека: статьями 5 (право на свободу и безопасность), 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 11 (свобода собраний и ассоциаций) и 18 (ограничение применения ограничений прав). Они утверждают, в частности, что их арест и ночное содержание под стражей были необоснованными; что административное разбирательство в отношении них было несправедливым; и что разгон демонстрации, их арест и последующее осуждение были несоразмерны. Также, ссылаясь на статью 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения), Навальный утверждал, что применение физической силы полицией во время его ареста не было оправдано и равносильно жестокому обращению.

Суд признал по жалобе Навального и Гунько нарушение Россией статьи 3 Европейской конвенцией по правам человека, а также статей 5, 6 и 11.