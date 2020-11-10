Путин поддержал тезис лидера КНР о необходимости избежать политизации ситуации с COVID-19

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным избежать политизации ситуации с пандемией коронавируса, в том числе в вопросе о роли вакцин.

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во вторник глава российского государства отметил, что обратил внимание на "несколько очень важных моментов", которые затронул председатель КНР Си Цзиньпин. "А именно - на необходимость избежать всякого политизирования вопросов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, в том числе это касается и роли вакцин, которые, безусловно, должны сыграть очень важную роль в преодолении этого кризиса", - сказал Путин.

Он также поддержал тезис председателя КНР по поводу безопасности цифровых данных. "В этой связи мы будем поддерживать китайскую инициативу в этой сфере. Так же как и форум цифровой экономики в Китае, безусловно, Россия это поддержит", - отметил российский лидер, выразив надежду, что другие страны ШОС согласятся принять участие в этом форуме.

"Безусловно, нельзя не согласиться с тезисом о том, что цивилизации не делятся на хорошие и плохие. В этой связи, конечно, очень важно нам объединять усилия и в гуманитарной сфере с тем, чтобы и здесь интеграция и взаимопроникновение создавали бы такую обстановку в мире, чтобы все участники международного общения пользовались теми благами, которые предоставляет каждая цивилизация для всеобщего гармоничного развития", - подчеркнул президент РФ.