Заксобрание утвердило кандидатуры пяти вице-губернаторов Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Депутата Законодательного собрания Севастополя во вторник на очередной сессии утвердили кандидатуры пяти вице-губернаторов, находившихся в статусе исполняющих обязанности после обновления городского правительства.

Михаил Развожаев избран губернатором на прошедших в сентябре выборах, и, согласно уставу Севастополя, он должен заново сформировать правительство города, в том числе назначить заместителей. Окончательно утвердить заместителей в должности губернатор может только после того, как кандидатуры согласуют депутаты заксобрания. На прошлой неделе Развожаев внес в региональный парламент кандидатуры пяти заместителей: уже работавшие в должности вице-губернаторов Александр Кулагин, Мария Литовко, Алексей Парикин, Светлана Пирогова, а также новый для Севастополя Игорь Михеев, ранее возглавлявший департамент госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России. Кроме того, в статусе исполняющего обязанности замгубернатора продолжает работать Владимир Базаров, его кандидатура на согласование не внесена.

"Сегодня я представляю большую часть своей команды. Команда продолжает формироваться. По ряду направлений у меня пока идет еще процесс подбора кандидатов и определение с дальнейшей политикой в этих сферах. Как только будут приняты мной другие кадровые решения, я также представлю их на рассмотрение законодательного собрания", - сказал Развожаев, выступая на сессии парламента.

Согласно материалам заксобрания, Парикин будет отвечать за налоговую и финансовую политику в городе, в том числе разработку и исполнение бюджета, проведение процедур государственного заказа. Кроме того, в его сферу ответственности передаются развитие потребительского рынка, аграрного комплекса и сельских территорий, капитальное строительство и пресечение нарушений законодательства о градостроительной деятельности, управление государственным имуществом в Севастополе, обеспечение регистрации прав и кадастра, а также дорожное хозяйство с ремонтами и строительством, ветеринария и архивное дело.

Предполагается, что Литовко займется организацией процесса разработки, утверждения, корректировки стратегии социально-экономического развития города Севастополя, сопровождением национальных проектов, развитием механизмов государственно-частного партнерства, анализом реализации государственных программ. Помимо этого, за ней закреплены развитие внешнеэкономических и международных связей, привлечение в город передовых технологий, создание благоприятных условий для развития туризма, развитие цифровых технологий. Кулагин продолжит курировать работу в социальной и медицинской сферах.

Пирогова, по данным заксобрания, будет, как и прежде, заниматься вопросами планирования деятельности правительства Севастополя, правового обеспечения работы исполнительной власти, определения основных направлений государственной гражданской службы, организации взаимодействия с федеральными органами власти и региональным парламентом. Также она будет курировать внутренний финансовый контроль, контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и правовых актов города Севастополя о контрактной системе сферы закупок, займется организацией работы по приему писем и обращений граждан к губернатору и заместителям, вопросами, связанными с деятельностью мировых судей.