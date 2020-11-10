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Политический кризис в Киргизии

Путин пожелал властям Киргизии сохранить долгосрочную и устойчивую стабильность в стране

Без стабильной ситуации в политике невозможно решать задачи в экономической и социальной сферах, отметил президент РФ

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Властям Киргизии удалось обеспечить стабильность, которой стране не хватало в последние годы, заявил президент России Владимир Путин во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер также пожелал Киргизии, чтобы эта стабильность стала долгосрочной и устойчивой и способствовала развитию экономики и государственности.

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"Ситуация в Кыргызстане стабильная, - заметил президент России. - Это действительно то, чего в последние годы Кыргызстану не хватало".

По его словам, без стабильной ситуации в политике невозможно решать задачи в экономической и социальной сферах. "Поэтому мы искренне желаем, чтобы стабильность, о которой вы сказали, была бы долгосрочной, устойчивой и пошла бы на благо развития государственности и экономики", - обратился Путин к исполняющему обязанности президента Киргизии, премьер-министру республики Садыру Жапарову.

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Путин, Владимир ВладимировичКиргизияПолитический кризис в КиргизииЖапаров, Садыр Нургожоевич
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