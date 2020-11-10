Экс-полпред президента РФ Белавенцев стал почетным консулом Никарагуа в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Почетное консульство Республики Никарагуа открылось в Крыму во вторник после вручения консульского патента экс-полпреду президента РФ Олегу Белавенцеву чрезвычайным и полномочным послом Никарагуа в РФ Альбой Асусена Торрес Мехией, передает корреспондент ТАСС с церемонии, проходящей в Симферополе.

"Для меня это большая честь. Хотел поблагодарить руководство Республики Никарагуа и лично руководителя страны команданте Даниэля Ортегу за то, что он в 2014 году поддержал волеизъявление крымчан в тот период времени и признал Крым частью Российской Федерации, и в последующем всегда занимал позицию в поддержку Российской Федерации. Открытие первого международного представительства в Республике Крым - это знаковое событие и международное признание Крыма", - сказал Белавенцев после вручения ему патента.

Посол отметила, что в последние годы страна тесно сотрудничала и реализовывала мероприятия с постоянным представительством республики Крым при президенте РФ и теперь готова продолжить эту работу уже совместно с почетным консульством. "Правительство Никарагуа открыто к сотрудничеству со всеми субъектами Российской Федерации. <...> И, естественно, включая эту красивую, древнюю и благословенную землю - Республику Крым", - сказала она.

Глава региона Сергей Аксенов на встрече с послом отметил, что Крым также готов к сотрудничеству. "Мы настроены на конструктивное сотрудничество, у нас очень много проектов, в первую очередь, связанных с образовательными программами. Есть вопросы, связанные с обменом торговыми миссиями", - сказал Аксенов.

Олег Белавенцев родился в Псковской области в 1949 году, в 1971 году окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, до 1993 года проходил службу на атомных подлодках Северного флота и в Генеральном штабе Вооруженных сил, затем, до 2001 года - на руководящих должностях в системе военно-технического сотрудничества с зарубежными странами. В 2001-2012 годах - директор агентства по российскому участию в международных гуманитарных операциях "Эмерком" МЧС России, в 2012 году стал начальником управделами губернатора Московской области (на тот момент - Сергея Шойгу). В 2012-2014 годах возглавлял ОАО "Славянка". 21 марта 2014 года был назначен полпредом президента РФ в Крымском федеральном округе, а 28 июля 2016 года - в Северо-Кавказском федеральном округе.

О международных отношениях

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.