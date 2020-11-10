Путин уверен, что встреча премьеров ШОС по видеосвязи пройдет в конструктивном ключе

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Заседание Совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), намеченное в режиме видеоконференции на 30 ноября, станет продолжением работы по развитию взаимодействия в этом объединении. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на онлайн-саммите лидеров ШОС.

Он подчеркнул, что все прозвучавшие в ходе видеоконференции лидеров предложения были нацелены на дальнейшее развитие плодотворного взаимодействия в рамках организации и укрепления ее авторитета на международной арене.

"Уверен, что работа в таком же ключе будет продолжена на Совете глав правительств государств - членов ШОС, заседание которого намечено на 30 ноября текущего года тоже в формате видеоконференции", - сказал Путин.

Президент РФ назвал также очень актуальным вопросом продвижение роли ШОС в системе международных организаций.