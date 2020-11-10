Захарова: РФ надеется, что заявление по Карабаху будут выполнять все подписавшие стороны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Москва исходит из того, что заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе должно выполняться всеми сторонами, подписавшими его. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI.

"Документ имеет статус заявления. Мы исходим из того, что оно должно быть выполнено всеми сторонами, которые поставили подписи, а подписи поставлены", - сказала она.

Глава МИД Азербайджана в беседе с Лавровым вновь принес извинения за инцидент с российским вертолетом.