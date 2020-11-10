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Путин поддержал призыв Афганистана объединить усилия в борьбе с пандемией

Президент России выразил уверенность, что государства будут бороться с пандемией "все вместе"

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с призывом лидера Афганистана объединить усилия государств в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Свою позицию глава российского государства обозначил во вторник на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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"Вы сказали, что нас преследует призрак пандемии. Но, как известно, призраки пугают, а вирусы, к сожалению, убивают, - обратился Путин к президенту Афганистана Ашрафу Гани. - Не могу не согласиться с вашим призывом объединять усилия в борьбе с пандемией".

По словам Путина, "все коллеги это поддерживают". Президент России выразил уверенность, что государства будут бороться с пандемией "все вместе, так же, как и поддерживать мир и стабильность в Афганистане".

"Мы все соседи, очень близкие государства, - отметил Путин. - Понимаем, знаем все ваши проблемы и будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы вас поддержать".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАфганистанШанхайская организация сотрудничестваГани, АшрафПандемия COVID-19
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