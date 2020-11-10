Госдума утвердила новых министров и вице-премьера

Согласно новому закону о правительстве, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании утвердила Александра Новака на посту вице-премьера РФ. Накануне комитет нижней палаты парламента по энергетике проголосовал за соответствующую рекомендацию. Также Госдума утвердила пять кандидатур новых министров, которые премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес в нижнюю палату парламента.

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В частности, утверждена кандидатура руководителя "Аэрофлота" Виталия Савельева на должность министра транспорта РФ. За него проголосовали 274 депутата, против не выступил никто, 55 воздержались. Савельева поддержала фракция "Единая Россия". Справороссы отказались поддержать Савельева из-за того, что их не устраивает его работа на посту руководителя "Аэрофлота". В свою очередь лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее заявил, что пост министра должен занимать специалист по дорожному строительству. Фракция КПРФ приняла решение не голосовать по всем кандидатурам на посты вице-премьера и министров, внесенным ранее премьером в Госдуму. Александра Козлова утвердили на посту министра природных ресурсов и экологии. Накануне комитеты по экологии и охране окружающей среды, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовали нижней палате принять соответствующее решение.

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Также утверждена кандидатура Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ), на должность главы Минвостокразвития РФ. В понедельник профильный комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока рекомендовал это решение нижней палате парламента. Кандидатуру гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова утвердили в должности министра энергетики. Накануне профильный комитет нижней палаты проголосовал за соответствующую рекомендацию. Госдума утвердила и Ирека Файзуллина в должности министра строительства и ЖКХ. За его кандидатуру проголосовали 328 депутатов, против не было, воздержались 38. До выдвижения на министерский пост Файзуллин занимал должность первого замглавы Минстроя. Руководитель министерства Владимир Якушев перешел на пост полпреда президента РФ на Урале. О работе с Новаком Новак ранее занимал пост министра энергетики. Как отметил в ходе пленарного заседания лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, депутаты рассчитывают на продолжение конструктивного диалога с Новаком. "Особое значение и приоритет для нас имеют вопросы тарифной политики, вопросы доступной газификации для граждан, особенно для сельской местности и сельхозпроизводителей, регулирование энергетических рынков. Все то, что влияет на качество жизни граждан, темпы экономического развития, развитие регионов",- сказал Неверов.

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