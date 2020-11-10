Захарова рассказала, что глава МИД Азербайджана вновь извинился за сбитый Ми-24

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вновь принес извинения в связи с уничтожением российского вертолета Ми-24 в небе над Арменией. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RTVI.

"Сегодня буквально только что состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова со своим азербайджанским коллегой. С азербайджанской стороны министр иностранных дел Азербайджана вновь принес России извинения в связи с этим трагическим инцидентом. Москва вновь подчеркнула необходимость скорейшего, полноформатного расследования", - сказала она.

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с инцидентом и подтвердил готовность Баку выплатить России компенсацию, а также провести расследование и наказать виновных.