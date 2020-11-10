Замглавы МИД РФ обсудил с послом ЕС ситуацию в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудил во вторник по телефону с главой представительства ЕС в Москве Маркусом Эдерером ситуацию в Нагорном Карабахе в свете принятого заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении военных действий в регионе.

"Обсуждена ситуация в районе Нагорного Карабаха в свете заявления президентов России, Азербайджана и Армении от 9 ноября о полном прекращении огня и всех военных действий", - говорится в сообщении МИД РФ.

Разговор состоялся по инициативе представителя ЕС.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз приветствует прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.