Врио главы Дагестана сократил число сотрудников администрации

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов своим указом во вторник сократил число первых заместителей администрации главы и правительства республики, а также внес изменения в ее структуру, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Указом главы Республики Дагестан от 10 ноября 2020 года количество первых заместителей руководителя администрации главы и правительства РД сокращено до одного (ранее у руководителя администрации было два первых заместителя - прим. ТАСС). Образовано управление администрации главы и правительства Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению путем слияния двух управлений - по внутренней политике и по вопросам местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Кроме того, как уточнили в пресс-службе, в структуре управления делопроизводства администрации главы и правительства появился Первый отдел, его функции пока не уточняются.