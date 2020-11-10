Путин назначил нового вице-премьера и министров

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин назначил утвержденных Госдумой вице-премьера и пять федеральных министров. Соответствующие указы главы государства опубликованы во вторник на сайте Кремля.

Ротация или донастройка. Пять портфелей кабмина и новый вице-премьер

Ранее возглавлявший Минэнерго РФ Александр Новак стал вице-премьером, в министерстве его сменил Николай Шульгинов. Бывший министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов назначен главой Минприроды, руководителем Минвостокразвития вместо него стал Алексей Чекунков.

Минстрой РФ возглавил Ирек Файзуллин, Минтранс - Виталий Савельев.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин внес кандидатуры пяти новых федеральных министров и вице-премьера в Госдуму. Нижняя палата российского парламента утвердила их на заседании ранее во вторник.

Порядок утверждения

Согласно новому закону о правительстве РФ, премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуру федерального министра (за исключением министров силового блока, глав МЧС и МИД) не позднее недельного срока со дня появления вакантной должности. Нижняя палата в течение недели принимает решение об утверждении или отклонении представленной кандидатуры.

В случае положительного решения кандидат будет назначен президентом РФ на должность федерального министра, при этом глава государства не сможет отказать в назначении министра, кандидатура которого утверждена Госдумой. Если же депутаты отклонят кандидатуру, то премьер-министр сможет либо представить нового кандидата, либо предложить первую кандидатуру повторно.

После трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур у президента появится право назначить федерального министра из числа тех, кого ему предложит премьер-министр, и в таком случае их утверждение нижней палатой уже не потребуется.

Соответствующие положения пока не закреплены в регламенте Госдумы.