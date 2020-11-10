Путин заявил, что Россия продолжит модернизировать свою ядерную триаду

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ продолжит модернизировать свою ядерную триаду. Ядерная триада РФ делает бессмысленными попытки шантажа и давления на Россию, считает он. Такую позицию президент обозначил, открывая во вторник совещание с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Несмотря на меняющийся характер военных угроз, именно ядерная триада остается важнейшей, ключевой гарантией военной безопасности России, а если смотреть шире, то и глобальной стабильности", - сказал Путин. "Сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта, по сути делает бессмысленными любые попытки шантажа или давления в отношении нашей страны", - добавил президент.

Путин призвал учитывать появление целого ряда современных и новых потенциально опасных внешних факторов. В качестве примера он привел расширение военного присутствия НАТО вблизи российских границ.

Поддержка ядерного потенциала

"Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил, планомерно укреплять все их составляющие", - сказал Путин. Он подчеркнул, что "Россия и в дальнейшем будет поддерживать свой ядерный потенциал на уровне необходимой достаточности".

По словам главы государства, в последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы, и доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%. Так, продолжил Путин, на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярс", по графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", а в состав ВМФ введена головная подводная лодка нового проекта "Борей-А".

"Сегодня прошу детально доложить, как исполняются задания гособоронзаказа, связанные с укреплением ядерной триады, все ли делается и реализуется в срок", - обратился президент к участникам совещания.

При этом он заявил, что Россия не станет ввязываться в "изматывающую гонку вооружений". "Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений, - подчеркнул российский лидер. - Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет".

Путин указал на то, что у России есть "все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов". Глава государства отметил, что по ряду стратегических вооружений Россия "ушла далеко вперед других ведущих военных держав мира". "Впервые в истории наша страна, Россия, выступила не в роли догоняющего, а сама предложила такие образцы, которые на годы и даже на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а некоторые просто не имеют равных в мире, - заявил Путин. - И, скорее всего, еще долго не будут иметь аналогов".

Предложение Вашингтону

Путин также сообщил о переданном Москвой предложении к Вашингтону выработать новое уравнение безопасности в сфере стратегической стабильности. "В целом Россия твердо и последовательно выступает за укрепление и совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями. Американским партнерам переданы, например, наши предложения по выработке нового уравнения безопасности", - сказал глава государства.

По его словам, это уравнение "учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность". "При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого первого удара, что, на наш взгляд, вообще недопустимо", - добавил президент. "Российские предложения закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями", - подчеркнул Путин. Он отметил, что "это важно и для двух стран, и, по сути, для всего мира", имея в виду, что РФ и США - самые крупные ядерные державы.

Российский лидер напомнил, что 2 июня подписал указ об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. "В этом документе четко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия. Фактически Россия подтвердила свою принципиальную позицию, что применение ядерного оружия является крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности, - констатировал президент. - Мы говорим о том, что мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства в ответ на ядерное нападение в отношении нашей страны - вот суть того, что написано в этих фундаментальных документах".

Судьба ДСНВ

Говоря о Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), Путин заявил, что его судьба пока не ясна. "Неясной остается и судьба по сути дела последнего фундаментального договора в области ограничения стратегических наступательных вооружений, договора СНВ, срок действия которого истекает, как известно, в феврале 2021 года, то есть совсем уже скоро", - сказал он.

По словам главы государства, выстроенная мировая система контроля над вооружениями деградировала. "Мы видим и то, что система контроля над вооружениями откровенно расшатывается, деградирует", - сказал Путин.

Он напомнил, что вслед за прекращением по инициативе США действия ДСНВ Вашингтон заявил о намерении выйти из Договора по открытому небу. "Я уже не говорю про более ранний выход из системы ПРО (Договор по ПРО - прим. ТАСС)", - отметил Путин.

Российский лидер сделал акцент на том, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений обеспечивает необходимый уровень прозрачности арсеналов стратегических ядерных вооружений и сдерживает их неконтролируемую гонку. "Поэтому мы и предложили продлить его в том виде, как он был подписан сторонами, хотя бы для того, чтобы иметь время для дальнейшей работы над ним", - добавил Путин, подчеркнув, что Россия твердо выступает за укрепление и совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями.