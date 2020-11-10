Мэр Дербента Абакаров сообщил о досрочном прекращении своих полномочий

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Мэр города Дербент Хизри Абакаров досрочно сложил с себя полномочия, назначив временно исполняющим обязанности главы города своего первого заместителя Рустамбека Пирмагомедова.

"Сегодня я подписал постановление о досрочном прекращении мною полномочий главы городского округа "город Дербент". С 11 ноября 2020 года временно исполняющим обязанности главы города назначается мой первый заместитель Рустамбек Пирмагомедов", - написал Абакаров во вторник на своей официальной странице в Instagram.

О причинах своего решения Абакаров не сообщил. При этом он уточнил, что намерен регулярно приезжать в город и "курировать работу по обновлению и улучшению нашего любимого Дербента".

На встрече с жителями города, трансляция которой в прямом эфире велась в Instagram Абакарова, он опроверг предположения о своем последующем назначении главой правительства республики, которые ранее высказывались в социальных сетях. "Не председателем правительства, точно", - ответил Абакаров на вопрос о своем следующем месте работы.

Согласно Уставу Дербента, полномочия главы городского округа прекращаются в случае отставки по собственному желанию, новый глава избирается Собранием депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, не позднее чем через шесть месяцев со дня прекращения полномочий предыдущего.

60-летний Абакаров руководил Дербентом с октября 2018 года. С 1999 года он был помощником депутата Государственной Думы, а с 2007 года - сенатора Сулеймана Керимова, контролировал исполнение его социальных и меценатских программ, руководил строительством ряда крупных объектов, в том числе Каспийского завода листового стекла в Дагестане, а также проектом строительства спортивно-развлекательных комплексов - стадиона "Анжи-Арена" в Махачкале и "Экстрим-база" в Гунибском районе. С 2014-го по 2018 годы был председателем совета директоров АО "Международный аэропорт "Махачкала".

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