РФ ждет реакции ФРГ и Франции на киевский проект плана выполнения Минских соглашений

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник направил послания германскому и французскому коллегам Хайко Маасу и Жан-Иву Ле Дриану, в которых призвал дать оценку заявлениям руководителей украинской делегации в Контактной группе Леонида Кравчука и Алексея Резникова в связи с киевским проектом "Плана совместных шагов" по выполнению Минских соглашений.

"Лавров призвал своих коллег по нормандскому формату как сопосредников урегулирования конфликта в Донбассе высказать свои комментарии и оценки заявлений украинских официальных лиц на предмет их соответствия минскому Комплексу мер и перспектив достижения мирного урегулирования кризиса на востоке Украины", - говорится в сообщении МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что ожидают реакции Парижа и Берлина.

В интервью ТАСС Кравчук заявил, что украинский парламент намерен принять закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе с учетом пожеланий отдельных районов Донецкой и Луганской областей при ряде условий, но не будет закреплять особый статус Донбасса в Конституции Украины. Это обозначено в подготовленном Киевом "Плане совместных шагов". Кроме того, Украина настаивает на том, что пункты Минских соглашений в той очередности, в которой они существуют с 2015 года, не могут быть выполнены, их последовательность необходимо пересмотреть.