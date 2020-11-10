Мишустин и Лукашенко обсудили взаимодействие двух стран по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сотрудничество двух стран по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщила во вторник пресс-служба кабмина РФ.

"Мишустин и Лукашенко обсудили вопросы российско-белорусского сотрудничества, а также совместные меры по противодействию дальнейшему распространению новой коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.

В Белоруссии с 1 октября началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Она стала первой зарубежной страной, в которой начались клинические исследования "Спутника V" после его регистрации в России.

На прошлой неделе, 4 ноября, президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого была дана высокая оценка сотрудничеству стран в борьбе с коронавирусом. Как сообщало агентство БелТА, после проведенного разговора лидер Белоруссии Александр Лукашенко поручил проработать вопрос о возможности наладить в республике производство российской вакцины от коронавируса.