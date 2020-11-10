МИД России прокомментировал сообщения о новой рабочей группе по Нагорному Карабаху

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. МИД РФ неизвестно о создании рабочей группы по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе на замену Минской группе ОБСЕ. Об этом говорится в размещенном на сайте дипведомства во вторник комментарии российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Игоря Попова.

По его словам, о содержании телефонного разговора лидеров России и Турции "лучше спрашивать у их непосредственных участников". "Однако о создании каких-либо двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ в МИД России ничего не известно", - подчеркнул дипломат.

"Продолжаем исходить из нейтральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ, внесших важный вклад в выработку базовых принципов урегулирования нагорнокарабахского конфликта, которые легли в основу договоренностей, зафиксированных в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября, - указал Попов. - Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов".

Ранее в турецких СМИ появилась информация о том, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам телефонного разговора 7 ноября договорились о создании рабочей группы по урегулированию карабахского конфликта.