Путин обсудил с Эрдоганом договоренности с Азербайджаном и Арменией по Карабаху

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, обсудили договоренности РФ, Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам разговора лидеров двух стран.

"Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договоренностей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, зафиксированных в трехстороннем заявлении от 9 ноября с. г. Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России, которые создают хорошую основу для выхода на долгосрочное и всеобъемлющее урегулирование нагорнокарабахского конфликта", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран отметили важность достижения договоренности о полном прекращении огня, которая позволила остановить военные действия, и условились о дальнейшем плотном взаимодействии в контексте реализации комплекса мер, предусмотренных заявлением.

Путин и Эрдоган также обсудили вопросы сотрудничества на сирийском направлении, включая координацию в деле содействия продвижению политического процесса и решению гуманитарных проблем, добавили в Кремле.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора будет размещен российский миротворческий контингент.

Борьба с коронавирусом

Президенты России и Турции подтвердили намерение активизировать контакты по борьбе с коронавирусом, в том числе в целях совместного производства вакцин.

"Затронуты актуальные аспекты борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Подтверждено намерение активизировать контакты по линии министерств здравоохранения и других профильных структур двух стран, в том числе в целях совместного производства вакцин", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры двух стран договорились о продолжении регулярного диалога в различных форматах.

В мае руководитель Роспотребнадзора Анна Попова обсуждала в режиме видеоконференции с замглавы Минздрава Турции Эмине Алп Меше вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, включая разработку вакцины от вируса. Турция выразила готовность к совместной работе с РФ по разработке вакцины от COVID-19.