Руководителем администрации правительства Дагестана назначили Алексея Гасанова

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов назначил руководителем администрации главы и правительства республики своего советника Алексея Гасанова, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Руководителем администрации главы и правительства Республики Дагестан назначен Гасанов Алексей Петрович, указ о его назначении подписал сегодня руководитель региона Сергей Алимович [Меликов]", - сказал представитель пресс-службы. До назначения Гасанов занимал пост советника главы Дагестана.

Ранее во вторник Меликов освободил от должности руководителя администрации главы и правительства республики Владимира Иванова.

Гасанов в 2017 году работал помощником полпреда президента РФ в СКФО, в 2018 году - главным федеральным инспектором по Дагестану, представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей республики. До этого был министром образования и науки региона, министром по нацполитике, первым замруководителя администрации республики.