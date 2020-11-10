Захарова: российско-турецкий центр по ситуации в Карабахе не связан с миротворцами

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российско-турецкий центр по контролю за соблюдением прекращения боевых действий на территории Нагорного Карабаха не связан с миротворческими усилиями. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24" .

"В эти минуты появилась информация со ссылкой на МИД РФ о создании двустороннего центра, я имею в виду с Турцией, который будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь уже нужно четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а о совершенно другой миссии, о другой части усилий совместных, нужно это разделять, это разные вещи", - сказала она.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы. Источник в МИД РФ, в свою очередь, сообщил ТАСС, что роль Турции по урегулированию в Нагорном Карабахе ограничивается рамками российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции в этом регионе.