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МИД РФ: заявление глав РФ, Азербайджана и Армении предполагает полноформатные переговоры

Согласно этому документу, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора будет размещен российский миротворческий контингент

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе предполагает переход к полноформатному переговорному процессу. Об этом заявила в вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

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Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху. Полный текст

"Заявление предполагает безусловный переход к полноформатному переговорному процессу по всем аспектам этой, к сожалению, сложной, непростой проблемы", - сказала она.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора будет размещен российский миротворческий контингент.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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