Госдума рассмотрит в I чтении законопроект о Государственном совете

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду на заседании рассмотрит в первом чтении президентский законопроект о Государственном совете РФ.

Документ был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 14 октября, он направлен на дальнейшую реализацию положения конституции, согласно которой глава государства формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти".

Госсовет существует при президенте с сентября 2000 года на основании отдельного указа. Законопроектом же определяется статус Госсовета как конституционного государственного органа. Также в тексте раскрывается само понятие единой системы публичной власти - под этим понимаются федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления.

Как и сейчас, Госсовет будет возглавлять президент РФ, занимая пост его председателя. Членами Госсовета по должности являются: премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель Администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента, в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица. В Госсовет запрещено входить лицам, имеющим иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

К полномочиям председателя Госсовета относится руководство данным органом, определение места и времени заседаний, формирование плана работы, повестки заседаний, назначение секретаря Госсовета и др.

Структура Госсовета

Для решения текущих вопросов работы Госсовета будет сформирован президиум, персональный состав которого определяется председателем.

Кроме этого, законопроектом предусмотрено создание комиссий, рабочих групп и иных органов Госсовета. Комиссии создаются решением председателя по направлениям деятельности. В состав комиссий могут входить представители федеральных и региональных органов государственной власти, иных госорганов, органов местного самоуправления и организаций, в том числе не являющиеся членами Госсовета. Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах.

Функции и задачи

В задачи Госсовета входит подготовка предложений президенту РФ по вопросам, связанным с формированием направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития, общих направлений регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти.

Для этого Госсовет предлагается законодательно наделить функциями по рассмотрению вопросов взаимодействия органов публичной власти, обсуждению основных направлений внутренней и внешней политики РФ. Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию, вырабатывать критерии эффективность работы региональных властей.

Госсовет также сможет принимать решения о необходимости внесения изменений в законодательство субъектами права законодательной инициативы, перечень которых закреплен в конституции. Сам он такой функцией не наделяется.