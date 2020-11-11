Семь кандидатов претендуют на должность мэра Магадана

ТАСС/. Конкурсная комиссия по повторному отбору кандидатов на пост мэра Магадана приняла документы от семи человек. Об этом в среду сообщили ТАСС в городской думе.

"На должность мэра заявлены семь человек", - сообщил собеседник агентства.

В начале октября в Магаданской области объявили конкурс на должность главы столицы региона. Среди необходимых требований - наличие высшего образования, отсутствие судимости и стаж работы на Колыме не менее 15 лет. Решение о назначении главы муниципалитета должны были принять на заседании Магаданской городской Думы 25 ноября. Но ни один человек не захотел принимать участие в борьбе за кресло руководителя Магадана, в том числе и действующий мэр Юрий Гришан. В результате депутаты вынуждены были установить новые сроки подачи заявлений. Подведут итоги работы конкурсной комиссии 11 декабря этого года.

Гришан находится на посту мэра Магадана с 13 ноября 2015 года. В связи с проведением повторного конкурса полномочия действующего градоначальника продлены.