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Отставки и назначения
Обновлено 

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский ушел с должности

Решением вопросов энергетики и тарифного регулирования временно будет заниматься другой вице-губернатор Максим Соколов

ТАСС, 11 ноября. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский ушел с занимаемой должности. Об этом в среду сообщается на сайте городской администрации.

"Максим Шаскольский завершил работу в должности вице-губернатора Санкт-Петербурга с 10 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Шаскольский занимал пост вице-губернатора, отвечающего за сферу энергетики и тарифного регулирования, с января 2019 года. До этого был советником губернатора Санкт-Петербурга, а ранее работал на руководящих постах в городских энергетических компаниях - "Петроэлектросбыт", "Петербургская сбытовая компания", "Ленэнерго" и других.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, временное исполнение обязанностей по решению вопросов энергетики и тарифного регулирования с 11 ноября возложено на другого вице-губернатора - Максима Соколова.

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