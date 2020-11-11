Лавров: США проявляют двойные стандарты, отказавшись от участия в конференции в Дамаске

ДАМАСК, 11 ноября. /ТАСС/. Отказ Соединенных Штатов от участия в международной конференции по содействию возвращению сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц свидетельствует о двойных стандартах в отношении Сирии. Об этом говорится в приветствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам конференции. Текст зачитал в среду спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, который возглавляет российскую делегацию на конференции.

Глава МИД РФ отметил, что отказ от участия в гуманитарном форуме "известного круга стран во главе с США" ничем не оправдан, а также указал на их попытки помешать проведению мероприятия. "Считаем такой подход наших оппонентов еще одним свидетельством двойных стандартов в отношении Сирии, которую пытаются сделать заложницей узкокорыстных геополитических интересов", - отметил Лавров.

Лавров также заявил, что восстановление мирного уклада жизни в Сирии будет способствовать возвращению беженцев, Россия намерена всячески содействовать реализации соответствующих усилий.

"Уверен, что нашими совместными усилиями удастся придать новый импульс восстановлению мирного уклада жизни в Сирии, - говорится в послании. - Важно, чтобы миллионы сирийцев в ближайшем будущем смогли вернуться к своим очагам. Намерены этому всячески содействовать".