Файзуллин заявил, что вопрос с кадровыми перестановками в Минстрое решится до конца года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новый министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин не исключил кадровых перестановок в министерстве, с которыми он определится до конца года.

"Какие-то [перестановки], наверное, будут. Но сегодня пока будем продолжать [работать] в том же составе практически. Кто-то, наверное, захочет уйти, кто-то, наверное, не захочет", - сказал журналистам Файзуллин. Он добавил, что определится с кадрами до конца года.

Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил на должность главы Минстроя Файзуллина, утвержденного Госдумой.