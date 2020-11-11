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Файзуллин заявил, что вопрос с кадровыми перестановками в Минстрое решится до конца года

Новый министр строительства и ЖКХ предположил, что кто-то захочет уйти из ведомства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новый министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин не исключил кадровых перестановок в министерстве, с которыми он определится до конца года.

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"Какие-то [перестановки], наверное, будут. Но сегодня пока будем продолжать [работать] в том же составе практически. Кто-то, наверное, захочет уйти, кто-то, наверное, не захочет", - сказал журналистам Файзуллин. Он добавил, что определится с кадрами до конца года.

Президент РФ Владимир Путин во вторник назначил на должность главы Минстроя Файзуллина, утвержденного Госдумой.

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