Генштаб ВС РФ: Азербайджан и Армения соблюдают прекращение огня в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан прекратили боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта, подразделения вооруженных сил двух стран остановлены на занимаемых рубежах, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

"В настоящее время боевые действия прекращены обеими сторонами. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановлены на занимаемых рубежах", - сказал Рудской на брифинге в среду.

По его словам, "для контроля за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территорию Нагорного Карабаха и в Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации".

Как заявил Рудской, российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский. "На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов", - сказал он.

По его словам, "подразделения первого миротворческого батальона 15-й отдельной мотострелковой бригады после разгрузки на аэродроме Эребуни, совершили трехсоткилометровый марш и завершают сосредоточение в районе населенного пункта Горис".

Он заявил, что в выполнении миротворческих задач в Карабахе будут использованы армейская авиация и комплексы БПЛА. По словам Рудского, почти все направленные в зону конфликта российские миротворцы имеют сирийский опыт.

Каналы связи

Рудской заявил, что российские военные, действующие в зоне нагорнокарабахского конфликта, установили прямые каналы связи с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности миротворцев.

"Для выполнения миротворческих задач, предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих организовано непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. Установлены прямые каналы связи", - сказал он.