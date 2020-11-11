Песков: функции российских миротворцев в Карабахе еще предстоит уточнить

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Функции российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в том числе вопрос об охране ими культурных и религиозных объектов, еще предстоит уточнить, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Речь идет о миротворческом контингенте. Разумеется, функции предстоит еще уточнить, потому что эти функции не были конкретизированы в совместном заявлении двух президентов и премьер-министра Армении", - сказал Песков.

Он добавил, что каких-либо разговоров о том, чтобы миротворцы из России охраняли культурные и религиозные объекты в регионе, не было. "И здесь я не могу сказать, это войдет в их обязанности или не войдет", - сказал он.

При этом представитель Кремля добавил, что исходя из основных функций миротворческого контингента российские военные будут "обеспечивать поддержание прекращения огня и остановки всех военных действий". Он отметил, что миротворцы РФ также будут размещены в Лачинском коридоре. "Соответственно, будет обеспечиваться функционирование этой магистрали. А другие нюансы еще предстоит уточнить", - сказал он.

Песков также в очередной раз отметил, что речь о размещении в Карабахе совместного российско-турецкого миротворческого контингента не идет. По его словам, "совместная область взаимодействия будет на территории Азербайджана". "Это не будет Карабах, и речь идет о мониторинговом центре", - сказал он.

Пресс-секретарь указал, что Россия не хотела бы, чтобы где-либо еще велись боевые действия, требующие привлечения к урегулированию миротворческого контингента. Таким образом он ответил на вопрос, хотела бы Москва применения миротворцев в Донбассе по аналогии с ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Москва не хотела бы, чтобы где-то велись боевые действия и чтобы приходилось прибегать к такому инструменту", - сказал представитель Кремля.

Согласие Совфеда

Песков уточнил, что президент России может использовать Вооруженные силы РФ за рубежом в соответствии с постановлением Совета Федерации от 2015 года, отдельного разрешения верхней палаты парламента на отправку российских миротворцев не требуется. "В этом нет прямой необходимости, потому что 30 сентября 2015 года было постановление Совета Федерации номер 355-СФ, где дается согласие президенту России на использование вооруженных сил за пределами территории России на основе общепризнанных принципов и норм международного права", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, должен ли Владимир Путин получать согласие Совфеда на отправку миротворцев в Карабах.

"Пока это постановление действует, а оно действует, оно никак не отменялось, есть такая юридическая база [для задействования ВС РФ за рубежом]", - добавил Песков, подчеркнув, что речь идет именно о решениях "на основе общепризнанных принципов и норм международного права". Песков отрицательно ответил на вопрос, не ограничивалось ли то постановление Совета Федерации только вопросом по использованию ВС РФ в Сирии. "По Сирии было другое", - сказал пресс-секретарь президента.

Представитель Кремля заявил, что не может точно ответить на вопрос о том, в каких случаях миротворцы РФ в Карабахе могут применять оружие. "Миротворцы призваны фиксировать и поддерживать состояние прекращения огня", - заметил Песков. Согласно договоренностям, напомнил пресс-секретарь, миротворцы РФ в Карабахе вооружены и снабжены определенной техникой. "Из этого надо и исходить", - сказал он.

На просьбу уточнить, в какой момент Азербайджан согласился на ввод миротворческого контингента в Карабах, пресс-секретарь президента заметил, что этот вопрос касается напряженного процесса поиска путей для остановки войны и перевода ситуации в политико-дипломатическое русло. "Это сложный процесс. Все, что можно было о нем рассказать, было рассказано, но не более того", - подчеркнул Песков.