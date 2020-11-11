Песков сообщил, что кадровых решений по экс-полпреду Цуканову пока нет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Решений о новом назначении Николая Цуканова, который с 2018 года занимал пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) и в понедельник был освобожден от этой должности, пока не принималось. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Каких-либо решений по Цуканову не принималось", - сказал представитель Кремля и не стал анонсировать возможное назначение.

Песков коснулся задач, которые стоят перед новым полпредом в округе Владимиром Якушевым. "Функции полпреда не меняются, они хорошо известны", - сказал он. "Прежде всего, это, конечно, обеспечение президентской повестки дня, осуществление координации в целом для того, чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовывались, - пояснил пресс-секретарь главы государства. - И, естественно, координация в таких экстренных ситуациях, которые происходят сейчас: имеется в виду, перед лицом опасности эпидемии".

Указ о назначении Якушева, который с 2018 года возглавлял Минстрой РФ, президент Владимир Путин подписал в понедельник. Бывший министр сменил на Урале Цуканова, занимавшего свой пост также с 2018 года.