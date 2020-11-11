Песков: желание Турции разместить центр мониторинга в Карабахе расходится с видением РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Заявление Турции о размещении мониторингового центра в Карабахе расходится с представлением Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не соответствует нашему пониманию", - сказал он, комментируя в беседе с журналистами в среду заявление офиса президента Турции о том, что центр мониторинга условий прекращения огня в Карабахе планируется разместить на территории, занятой Азербайджаном.
Песков уточнил, что центр должен быть размещен на исконной территории Азербайджана.
Как сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского президента, лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского конфликта и создание "турецко-российского миротворческого центра" в регионе.
В тот же день Песков заявил журналистам, что создание на территории Азербайджана центра мониторинга в Нагорном Карабахе не прописано в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении огня и его условиях, а "является предметом отдельной договоренности". Отвечая на вопрос, какая именно территория упоминается в связи с возможным созданием центра, он подчеркнул, что "это не Карабах". По словам пресс-секретаря президента РФ, присутствие турецких миротворцев Нагорном Карабахе не предусмотрено.