Песков: желание Турции разместить центр мониторинга в Карабахе расходится с видением РФ

"Это не соответствует нашему пониманию", - сказал он, комментируя в беседе с журналистами в среду заявление офиса президента Турции о том, что центр мониторинга условий прекращения огня в Карабахе планируется разместить на территории, занятой Азербайджаном.

Песков уточнил, что центр должен быть размещен на исконной территории Азербайджана.

Как сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского президента, лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского конфликта и создание "турецко-российского миротворческого центра" в регионе.

В тот же день Песков заявил журналистам, что создание на территории Азербайджана центра мониторинга в Нагорном Карабахе не прописано в совместном заявлении лидеров Азербайджана, Армении и России о прекращении огня и его условиях, а "является предметом отдельной договоренности". Отвечая на вопрос, какая именно территория упоминается в связи с возможным созданием центра, он подчеркнул, что "это не Карабах". По словам пресс-секретаря президента РФ, присутствие турецких миротворцев Нагорном Карабахе не предусмотрено.