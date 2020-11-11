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Песков назвал одним из главных политических событий 2020 года поправки к конституции

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "преуменьшать значение этого нельзя и невозможно"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал принятие поправок к конституции "чрезвычайно важным" событием в политической жизни страны в 2020 году.

В беседе с журналистами в среду представитель Кремля не стал комментировать результаты исследования Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, которые показали, что словами 2020 года стали "самоизоляция" и "обнуление". "Я не знаю, каким образом они [специалисты] пришли к этому выводу, поэтому не берусь это комментировать", - объяснил Песков.

При этом он заметил, что "в политической жизни поправки в конституцию, конечно же были чрезвычайно важным событием внутренней политики и жизни страны в целом". "Преуменьшать значение этого нельзя и невозможно", - уверен Песков. Представитель Кремля отметил, что речь идет именно обо всех поправках к конституции, а не об одной из них, касающейся "обнуления" сроков нахождения на высшем государственном посту действующего президента Владимира Путина.

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