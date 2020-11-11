Рябков: у РФ есть серьезные договоренности с партнерами по БРИКС по вакцине от COVID-19

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия активно взаимодействует со странами БРИКС по вакцине от коронавируса, в частности имеет серьезные договоренности с Бразилией и Индией по этой теме. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе дискуссии клуба "Валдай".

"По профильным каналам ведомств и структур, отвечающих за общественное здравоохранение, эта работа велась как в пятерочном формате коллективно, так мы, разумеется, взаимодействуем со всеми странами, входящими в БРИКС, на двусторонней основе по темам создания вакцин, их регистрации, запуск необходимых объемов производства и так далее. У нас есть серьезные договоренности, в частности, с Бразилией и Индией на этот счет", - отметил он.

По словам Рябкова, глубокое взаимодействие в этом вопросе ведется и с Китаем. "С самых ранних этапов возникновения и распространения этой инфекции мы в теснейшем контакте по линии профильных ведомств", - подчеркнул дипломат.

Замглавы МИД также обратил внимание, что ЮАР на саммите в Йоханнесбурге в 2018 году выступила с инициативой по созданию Центра БРИКС по разработке вакцин от пандемических и других инфекций. "Мы сейчас определяем практические рамки для реализации этой идеи и сегодня сразу после встречи в формате Валдайского клуба состоится министерская конференция, где министры здравоохранения стран БРИКС в онлайн-формате проведут профессиональный разговор на эту тему", - указал он.

Космическая и финансовая сферы

Рябкой также заявил, что сотрудничество в космической и в финансовой сферах в рамках БРИКС будет продолжаться и наращиваться.

"Мы среди прочего поставили перед собой цель обеспечить в текущем году, например, выход на завершение согласования пятистороннего документа о создании группировки космических спутников дистанционного зондирования Земли", - сказал он.

По его словам, стороны планировали завершить согласование документа к саммиту БРИКС, который состоится 17 ноября. "Но поскольку вопрос весьма и весьма технический, специфический, очень требовательный с точки зрения отработки всех деталей, видимо, в этот срок уложиться будет сложно. Но мы не отказываемся от этого дела, мы это продолжим", - отметил дипломат.

Рябков подчеркнул, что в рамках БРИКС обсуждались идеи и планы по наращиванию сотрудничества в финансовой сфере. "Мы эти планы не откладываем. Профильные ведомства этим тоже будут заниматься. За флагманским проектом в виде НБР (Новый банк развития - прим. ТАСС) мы, я уверен, сформируем другие платформы в этой сфере", - добавил он.

Замглавы МИД также указал, что для стран БРИКС важно быть в числе мировых лидеров, задающих ориентиры в финансовой сфере, в том числе во внедрении аспектов цифровизации в финансах.