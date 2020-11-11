Руководитель Росимущества Дагестана стал первым вице-премьером региона

МАХАЧКАЛА, 11 ноября /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов назначил первым заместителем председателя правительства региона Абдулпатаха Амирханова, освободив от должности Гаджимагомеда Гусейнова, занимавшего этот пост с 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"Глава Дагестана Сергей Меликов назначил Абдулпатаха Амирханова первым заместителем председателя правительства региона. Указ об этом руководителем республики подписан сегодня",- сообщили в пресс-службе.

Амирханову 58 лет. Ранее он работал в различных должностях во властных структурах республики, в 2018 году был начальником отдела инвестиционного развития департамента инвестиционных проектов Минкавказа РФ. В 2019 году был назначен руководителем территориального управления Росимущества в Республике Дагестан.

Президент РФ Владимир Путин назначил Меликова врио главы Дагестана в начале октября 2020 года. Новый руководитель уже произвел несколько кадровых перестановок, в частности, сменил руководителя администрации главы и правительства, назначил мэра Дербента Хизри Абакарова госсекретаря Дагестана.