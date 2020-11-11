Госдума приняла в первом чтении законопроект о Государственном совете

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду единогласно приняла в первом чтении президентский законопроект о Государственном совете РФ, которым закрепляются структура, функции и полномочия этого конституционного органа. За него проголосовали 362 депутата, законопроект был поддержан всеми фракциями.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин перед голосованием отметил, что этот важнейший законопроект надо поддержать. "И если необходимо - еще раз проработать ко второму чтению основные положения, учесть все замечания, проанализировать их. Но для страны с федеративным устройством, Госсовет, где присутствуют и участвуют в работе представители регионов, а могут, по решению президента, участвовать и представители политических партий, руководители фракций, как сейчас, допустим, это, действительно, очень важно", - подчеркнул председатель Госдумы.

Документ был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 14 октября, он направлен на дальнейшую реализацию положения конституции, согласно которому глава государства формирует Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти". Законопроект раскрывает данное понятие - в систему органов публичной власти входят федеральные органы государственной власти, органы власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления.

Новый орган

Госсовет существует при президенте с сентября 2000 года на основании отдельного указа. Данный законопроект определяет его статус как "конституционного государственного органа", который наряду с президентом, правительством и другими госорганами осуществляет координацию в рамках системы публичной власти.

Госсовет будет возглавлять президент РФ, занимая пост его председателя. Членами Госсовета по должности являются: премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, руководитель Администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента, в его состав могут быть включены представители политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления, а также иные лица. Делегировать полномочия члена Госсовета другому лицу запрещается.

В Госсовет запрещено входить лицам, имеющим иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.

К полномочиям председателя Госсовета относится руководство данным органом, определение места и времени заседаний, формирование плана работы, повестки заседаний, назначение секретаря Госсовета и др. Для решения текущих вопросов работы Госсовета будет сформирован президиум, персональный состав которого определяется председателем. Президиум будет рассматривать план работы совета, материалы к заседаниям, анализировать реализацию плана работы. При необходимости президиум сможет проводить расширенные заседания.

Кроме того, законопроектом предусмотрено создание комиссий, рабочих групп и иных органов Госсовета. Комиссии создаются решением председателя по направлениям деятельности. В состав комиссий могут входить представители федеральных и региональных органов государственной власти, иных госорганов, органов местного самоуправления и организаций, в том числе не являющиеся членами Госсовета. Речь, к примеру, идет о специалистах по отдельным направлениям.

Председатель и члены Госсовета участвуют в его деятельности на общественных началах.

Функции и задачи

Как отметил в среду глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, Госсовет не будет дублировать функции Совета безопасности РФ и Совета Федерации. На заседании Госдумы депутат подчеркнул, что решения Госсовета будут носить "достаточно серьезный юридический характер".

В задачи Госсовета входит в первую очередь содействие главе государства в вопросах обеспечения "согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ". Госсовет будет готовить предложения по вопросам, связанным с формированием направлений, целей и приоритетов социально-экономического развития, общих направлений регионального и муниципального развития, по важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по вопросам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти.

Кроме этого, Госсовет сможет содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, обсуждать кадровую политику. Еще одной его важной задачей станет рассмотрение по предложению президента проектов законов, указов, имеющих общегосударственное значение, параметров проекта федерального бюджета.

Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию, вырабатывать критерии эффективности работы региональных властей. Также Госсовет сможет обеспечивать мониторинг планируемых субъектами РФ и достигнутых ими за отчетный период значений показателей деятельности.

Госсовет сможет принимать решения о необходимости внесения изменений в законодательство или проекты законов, в том числе конституционных, субъектами права законодательной инициативы, перечень которых закреплен в конституции. Сам он такой функцией не наделяется. По словам Крашенинникова, данный аспект ко второму чтению, возможно, надо будет прописать более точно и подробно.