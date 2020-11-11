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Рябков: РФ готова предоставить США информацию по заявлению о прекращении огня в Карабахе

Замглавы МИД РФ также отметил, что взаимодействие в формате сопредседателей Минской группы ОБСЕ будет продолжено

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Москва готова дать Вашингтону информацию по линии Минской группы ОБСЕ по заявлению трех стран о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в среду ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях дискуссионного клуба "Валдай".

"Что касается диалога с американцами по этой теме, то, безусловно, информацию о том, какие договоренности достигнуты и что было предпринято в интересах выхода на эти договоренности, американцы получат", - сказал он.

"Формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ никто не отменял. Соответственно, взаимодействие в этом формате будет продолжено. Параллельно продолжается диалог по линии посольств. При наличии такого интереса с американской стороны все необходимые пояснения нами будут даны", - подчеркнул Рябков.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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