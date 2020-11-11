В Крыму согласовали кандидатуру нового зампреда Совета министров

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Кандидатура бывшего начальника Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым Михаила Назарова согласована на должность заместителя председателя крымского правительства, постановление об этом в среду было принято государственным советом республики.

В соответствии с региональным законодательством кандидатуры заместителей главы крымского совета министров согласовываются с крымским парламентом, после чего их назначает глава республики.

Назаров родился в 1965 году в Ярославской области, в 1989 году окончил юридический факультет Ивановского госуниверситета. Работал в органах прокуратуры. Был помощником, заместителем прокурора и прокурором г. Рыбинска Ярославской области, руководителем Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Мордовия. В 2014-2019 годах - руководитель Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым. В декабре 2019 года назначен начальником Управления Министерства юстиции РФ по Республике Крым.