Рябков сообщил, что контактов с представителями Байдена у России не было

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Контактов с представителями кандидата в президенты США Джозефа Байдена у России не было, они пока не планируются. Об этом заявил ТАСС в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях дискуссионного клуба "Валдай".

"Контактов на разных отрезках происходящего сейчас в США с представителями и штабом Джозефа Байдена у нас не было", - сказал он.

Рябков напомнил, какими возмутительными обстоятельствами сопровождалась нормальная работа посольства РФ в Вашингтоне в 2016-2017 годах. "Безобразное поведение ответственных лиц в Вашингтоне, которые, не считаясь не просто с этикой, а со здравым смыслом, начали приписывать нам какие-то намерения, ничего общего не имеющие с нормальной дипломатической работой, нам памятно. И в этот раз мы сделали для себя исключение и воздержались от выполнения своих прямых обязанностей по налаживанию таких контактов. Соответственно, не планируем этого делать и дальше", - подчеркнул он.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок Трамп не признал поражения и заявил о намерении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.