Путин сообщил о завершении создания в России защищенного пункта управления ядерными силами

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Создание в РФ нового, исключительно защищенного пункта управления стратегическими ядерными силами завершается. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, открывая в среду очередное совещание с руководящим составом Минобороны РФ, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе, стратегическими ядерными силами", - сказал президент.

По словам российского лидера, запас прочности этого пункта управления будет исключительно высоким. Он обратился к участникам совещания с предложением обсудить этот вопрос.

Путин заявил о значительном расширении аналитических и оперативных возможностей систем управления стратегическими ядерными силами РФ. "За последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне", - сказал глава государства. По его словам, "существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки".

Путин добавил, что также "возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость". "Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения", - подчеркнул президент.

На нынешнем совещании верховный главнокомандующий предложил обсудить,"как идет оснащение вооруженных сил новыми системами управления, прежде всего стратегическими ядерными силами, системами управления стратегическим ядерным оружием". "Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в боевой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы", - особо отметил глава государства.

Путин потребовал обеспечить живучесть систем управления стратегическими ядерными силами даже при нанесении по ним ядерного удара. "Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит", - сказал Путин. Президент подчеркнул, что это необходимо обеспечить "даже в случае нанесения ядерного удара".

Президент указал, что работа над системами управления стратегическими ядерными силами не должна стоять на месте, нужно вести разработку перспективных образцов. "Необходимо продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами", - сказал глава государства.

Он отметил, что сейчас такие системы в РФ в хорошем состоянии, но "какими бы современными и передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя". "Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - подчеркнул Путин, попросив на совещании доложить ему о долгосрочных планах работы по этому направлению.