Россия планирует создать в Судане пункт материально-технического обеспечения ВМФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проект соглашения между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России на территории Судана и поручил представить предложение о подписании соглашения президенту. Соответствующее постановление опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Проект был представлен Министерством обороны РФ, согласован с МИД РФ, Верховным судом, Генпрокураторой и Следственным комитетом РФ и предварительно проработан с суданской стороной.