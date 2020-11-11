Делегацию России на конференции ОЗХО возглавит замглавы Минпромторга Олег Рязанцев

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился сформировать российскую делегацию для участия в 25-й сессии Конференции государств - участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая пройдет в Гааге 30 ноября - 4 декабря 2020 года. Распоряжение председателя правительства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, руководителем делегации назначен замглавы Минпромторга Олег Рязанцев. Всего в ее состав вошли 11 представителей, в том числе из МИДа, Минпромторга и Вооруженных Сил РФ.