Лаврентьев: возвращение беженцев в Сирию поможет решить проблему с терроризмом в Европе

ДАМАСК, 11 ноября. /ТАСС/. Помощь международного сообщества в возвращении беженцев в Сирию поможет решить проблему с терроризмом в Европе. Об этом сообщил журналистам специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, у РФ есть понимание, что кроме вынужденных беженцев Сирию покидают боевики, понимание проблемы есть и у Сирии, и у ряда стран, которые столкнулись с этой угрозой наяву, в том числе соседи Сирии.

"К сожалению, у ряда европейских стран такого понимания пока еще полностью не присутствует. И, к сожалению, мы уже сейчас видим на примерах террористических актов, которые были и в Париже, и в других европейских странах, что от этой проблемы не уйти, ее надо решать. И хорошим стимулом ко всему этому было бы оказание помощи возвращению сирийских беженцев из этих стран", - сказал Лаврентьев.

По его словам, Сирия готова оказать всю необходимую помощь своим гражданам, которые хотят вернуться на родину.

"Мы ожидаем мы более активного участия мирового сообщества и оказания не только финансовой, но и моральной и психологической поддержки", - сказал спецпредставитель.

Возвращение беженцев

Лаврентьев отметил, что некоторые страны создают искусственные препятствия для возвращения сирийских беженцев на родину.

"Мы видим искусственные препятствия, которые создаются рядом стран, но наша предыдущая поездка по странам региона, где находятся сирийские беженцы, в частности в Иордании, Ираке и Ливане, показала, что руководство этих стран осознает существующую проблему и то тяжелое бремя, которое лежит в том числе на экономике этих стран по поддержке сирийских беженцев, которые находятся в этих странах", - сказал он.

По его словам, эти государства заинтересованы в том, чтобы оказать содействие в возвращении беженцев.

Лаврентьев сообщил, что ряд стран решил бойкотировать Международную конференцию по возвращению беженцев в Дамаске.

"Ряд стран решил бойкотировать данное мероприятие. Это, конечно, полностью лежит на их совести, потому что вопрос возвращения и оказания помощи сирийским беженцам - это сугубо гуманитарный акт, который должен быть поддержан всем международным сообществом", - сказал он.

По его словам, в ходе дальнейших пленарных заседаний будет обсуждено большое количество вопросов, связанных с конкретным наполнением того содействия, которое требуется от международного сообщества.

Беженцы в Идлибе

Лаврентьев сообщил, что боевики террористических группировок насильственно удерживают беженцев на территории провинции Идлиб и привлекают их к участию в незаконных вооруженных формированиях.

По его словам, идлибская зона - очаг нестабильности, который оказывает непосредственное воздействие в том числе и на беженцев, которые находятся и на территории Турции, и на территории непосредственно самого Идлиба.

"Для них, конечно, созданы очень тяжелые условия, и фактически террористы запрещают им возвращаться к своим родным очагам. Более того, продолжается процесс насильственного удержания на этих территориях и привлечения к участию в незаконных вооруженных формированиях", - сказал Лаврентьев.

Механизмы сотрудничества

Россия в ходе Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенным лицам рассчитывает согласовать механизмы двустороннего и многостороннего сотрудничества, которые поспособствуют разрешению проблемы возвращения беженцев в Сирию, заявил Лаврентьев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня в ходе дальнейших пленарных заседаний будет обсуждено большое количество вопросов, связанных с конкретным наполнением того содействия, которое требуется от международного сообщества. Российская сторона представлена более чем 46 ведомствами и различными министерствами. Мы думаем воспользоваться этой уникальной возможностью, чтобы согласовать те механизмы двустороннего, многостороннего взаимодействия и сотрудничества, которые могли бы помочь решить эти проблемы", - сказал он.

Лаврентьев подчеркнул, что президент Сирии Башар Асад в обращении к участникам конференции подтвердил готовность властей обеспечить достойное и добровольное возвращение беженцев. Россия и все международное сообщество должны оказать содействие этому процессу, добавил он. "Ряд стран решил бойкотировать данное мероприятие. Это, конечно, полностью лежит на их совести, потому что вопрос обращения к оказанию помощи сирийских беженцев - это сугубо гуманитарный акт, который должен быть поддержан, конечно, всем международным сообществом", - отметил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию.

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам открылась в среду в Дамаске. В ней принимают участие делегации из 27 государств, в том числе из России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Оман и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев. Модератором форума выступает Айман Соусан.